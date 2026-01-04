【モデルプレス＝2026/01/04】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが1月3日までに、自身のInstagramを更新。美しい脚が映えるドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】31歳元BiSHメンバー「美脚に釘付け」赤✕黒の華やかミニ丈ドレス姿◆アイナ・ジ・エンド、美脚映えるドレス姿公開アイナは「第76回紅白歌合戦 ありがとうございました！」とコメントし、2025年末の「第76回NHK紅白歌合戦」のために用意された