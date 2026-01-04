今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。ある年のお正月、お年玉に喜ぶ息子さんに、A子さんが「いいなぁ」と言うと、驚きの反応が返ってきました──。 お年玉に喜ぶ息子 ある年のお正月、小学校低学年の息子が、親戚からお年玉をもらって嬉しそうにしていました。 息子のかわいい反応が見たくて、私は「いいなぁお年玉！ お母さん羨ましい～！」と言い、息子はきっと満面の笑みで「えへへ！ いい