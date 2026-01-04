【モデルプレス＝2026/01/04】THE RAMPAGEの藤原樹が1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ボツになった年賀状」を公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳LDH人気イケメン「発想がレベチ」ボツになった年賀状◆藤原樹「ボツになった年賀状」公開この日、藤原は「明けましておめでとうございます 2026年も宜しくお願いします」と新年の挨拶をし「ボツになった年賀状せっかくなので」と1枚の画像を投稿。顔と上半身は藤原だが、下