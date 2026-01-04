「全人類はその真実を知る権利がある」‛26年に公開される映画の中で、最も注目度の高い作品の一つがスティーヴン・スピルバーグ監督（79）の新作UFO映画『ディスクロージャー・デイ』（原題：Disclosure Day）だ。スピルバーグの原案・監督によるSF映画で、デヴィッド・コープが脚本を担当。製作はクリスティ・マコスコ・クリーガーとスピルバーグ。主演は映画『オッペンハイマー』（‛23年）で、米国の原爆開発を主導