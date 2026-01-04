世界のゲーム業界に関する専門家の分析や独占データなどを公開しているクリストファー・ドリング氏が、Xbox本体のイギリスでの売上が2025年に前年比で39％減少し、「記録上間違いなく最悪の年となった」と報告しました。なお、同期間におけるイギリスでのPlayStation 5(PS5)の売上は12％減で済んだそうです。Xbox suffers "worst year on record" for console sales in the UK | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/xbox-suff