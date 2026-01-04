4日朝、伊東市で木造平屋建ての住宅が全焼する火事がありました。焼け跡から年齢性別不明の1人の遺体が見つかっていて、警察が身元の確認を進めています。警察と消防によりますと、4日午前7時40分ごろ、伊東市荻で「建物の部屋から灰色の煙がでている」などと消防に通報がありました。消防車など6台が出動し、火は約1時間半後に消し止められましたが、この火事で木造平屋建ての住宅が全焼したほか、焼け跡から年齢性別不明の1人の