JRAは4日、2日1日(日)に東京競馬場でフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）の昨年ブリーダーズCクラシック優勝記念イベントを実施すると発表した。藤田晋オーナー、矢作芳人師、坂井瑠星、吉田俊介氏（ノーザンファーム）が出席予定で昼休み(4R終了後、11時45分ごろ)にウイナーズサークルで優勝記念セレモニーを行う。当日は「フリーパスの日」として、東京競馬場の入場料は無料。メインの根岸S(G3)に副題を