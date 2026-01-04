女優鈴木保奈美（58）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。箱根駅伝を観戦したことを報告した。鈴木は「縄張りは、主に8区です」とコメント。沿道で観戦する姿と、選手の写真を投稿した。この投稿にフォロワーからは「芸能人オーラ凄いなあ」「保奈美、美し過ぎ…」「横顔が本当に綺麗」とコメントが寄せられている。