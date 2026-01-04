俳優黒沢年雄（81）が4日、ブログを更新。トランプ米大統領が、ベネズエラへの大規模攻撃を行い、マドゥロ大統領夫妻を拘束したことについて苦言を呈した。黒沢は「やばいトランプ大統領」とし「アメリカの特殊部隊が、主権国家のマドウロベネズエラの大統領夫妻を拘束!トランプ大統領はアメリカをどのような国作りをしようとしているのか理解出来ない」と嘆いた。さらに「正月早々嫌な2026年が始まった!今のままだと地球が壊れる