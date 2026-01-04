元TOKIOの松岡昌宏（48）が4日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。あまり得意ではないものの「切らすことはない」調味料を明かした。リスナーから「どのようなソースが好きですか？」という質問に、松岡は「だいぶ良くなったっていう言い方が適切かどうか分かんないんですが、僕、ソースがあまり得意ではなかったんですね」と告白。「ソース、何に使うかって言うと、例えば、とんかつ食べる時だって、