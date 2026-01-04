お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（60）が都内で行われたテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』のMC囲み取材に参加。体幹を鍛えていることを明かした。【写真】息ぴったり！ガッツポーズする南原清隆＆菊池風磨『炎のチャレンジャー』は1995年10月〜2000年3月にレギュラー放送された番組で、01年1月の復活スペシャルでは最高世帯視聴率21.7％を記録した。12日に南原とtimeleszの菊池風磨（30）が初のタ