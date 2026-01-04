元衆院議員で実業家の杉村太蔵氏は4日、TBS系「サンデー・ジャポン2026年大予言SP!」に生出演。衆院初当選同期の片山さつき財務相と高市早苗首相との間で、「経済政策をめぐり大バトルが起きるのではないか」と予言した。「僕の知っているさつきは、こんなもんじゃない！」と「さつき」呼ばわりで豪語した後で、「いやいや…片山大臣はこんなもんじゃない」と言い直したが、「今の（高市政権の）物価高対策は、どう考えてもおか