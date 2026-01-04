8人組グループ・timeleszの菊池風磨（30）が都内で行われたテレビ朝日系バラエティ『炎のチャレンジャー』のMC囲み取材に参加。番組の賞金である100万円の使い道について夢を膨らませた。【写真】クール！前髪を下ろしたtimelesz・菊池風磨番組の賞金にちなみ、記者から“100万円を獲得したら”と質問を受けた菊池。少し考えた末に「メンバーとご飯行きたい」と答え、賞金獲得に意欲を見せた。続けて「何回も行きたいですね