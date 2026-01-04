お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの信子（33）が、3日放送のフジテレビ系「アベレー女〜比べたがるオンナたち」（午後11時50分）に出演。結婚のきっかけを明かした。明治安田生命「いい夫婦の日」アンケートによると、「2025年出会いのきっかけランキング」の1位がマッチングアプリの30・4パーセントで、3年連続トップだったことが番組内で紹介された。MCのハライチ澤部佑（39）が「めっちゃいるよね」と言うと、信子が「うちもそう