2日(現地時間)に行われたセリエA第18節でACミランはカリアリと対戦し、ラファエル・レオンのゴールによって1-0で勝利を収めた。この試合ではウェストハムから期限付き移籍で加入したばかりのニクラス・フュルクルクが69分に途中出場し、新天地での公式戦デビューを飾った。フュルクルクは2024年8月にボルシア・ドルトムントからウェストハムに加入したが、昨シーズンは怪我による長期離脱が響いてプレミアリーグでの得点は僅か3ゴ