「橋」の名が付く交差点、でも川がない東京23区西部は、武蔵野台地がもたらす高低差により、多くの河川が西から東に流れ、東京湾に注いでいます。そのため、23区西部を南北に走る道路は、これらの川を橋で越えていくことになります。そうした道路の典型例が、都道317号（環状6号線）「山手通り」です。 【暗渠が"浮いてる”】これが山手通りの「エア暗渠」です！（地図／写真）山手通りの起点は品川区の「新東海橋」交差点で、