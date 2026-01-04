きょうとあすは、北海道や東北では雲が多く、所々で雪や雨が降るでしょう。北陸では雪や雨となり、雷を伴って降る所もありそうです。近畿から九州、南西諸島も雲が広がりやすく、あすは九州を中心に雨の降る所も多いでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、空気が乾燥しやすく、火の取り扱いには注意が必要です。予想最高気温ですが、寒気が北から流れ込むため、きょうとあすは北海道では平年より低く、東北や北陸もあすは平年よ