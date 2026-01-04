トランプ大統領は当面、アメリカがベネズエラの国家運営を行うと表明しました。ワシントン支局から中継です。トランプ大統領はベネズエラでの政権移行が実現するまで「アメリカが国を運営する」と表明しましたが、詳細は説明していません。トランプ大統領「安全かつ適切で賢明な政権移行が実現するまで我々が国を運営していく」トランプ氏は、ベネズエラのロドリゲス副大統領がアメリカの意向に従って国家運営にあたる可能性にも触