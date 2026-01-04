４日午前５時４０分頃、栃木県佐野市高橋町の国道５０号でトラックや乗用車などが絡む多重事故が発生したと１１０番があった。少なくとも１１台以上が衝突するなどし、高齢男性１人が意識不明の重体、このほか３人が病院に搬送された。栃木県警佐野署によると、走行中の大型トラックの荷台から茶葉が約５００メートルにわたって飛散し、よけようとした後続車がハンドル操作を誤ったとみられる。事故の影響で、高橋町―下羽田