TBSアナウンサーの安住紳一郎（52）が4日、TBSラジオ「安住紳一郎日曜天国」（日曜午前10時）に出演。冒頭で、2025年12月に収録した録音放送であることを告げて、生放送ではないことを話した。安住が「おはようございます。1月4日、日曜日、朝10時になりました、安住紳一郎です」といつものように番組をスタートさせた。続いて「2026年、令和8年、新しい年を迎えました。今年も変わらぬお付きあいのほど、どうぞよろしくお願いいた