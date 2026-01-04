【モデルプレス＝2026/01/04】歌手でタレントの中川翔子が1月3日、自身のInstagramを更新。くまをモチーフにしたロンパースを着た双子の写真を公開し、話題となっている。【写真】40歳双子出産タレント「ふわふわで尊い」くまさんロンパース姿の息子抱っこ◆中川翔子、双子のくまさんロンパース姿披露中川は「くまさんモコモコロンパース！ たしか妊娠中？から一目惚れして買ってたのを 大きくなってきたからついに着せられました