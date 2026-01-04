4日深夜、愛知県津島市の市営住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、4日午前0時ごろ、津島市唐臼町の市営住宅で「かなり燃えている。早く来て」と近くに住む人から110番通報がありました。 火は約2時間半後に消し止められましたが、平屋建て集合住宅の2部屋が全焼し、火元とみられる部屋から2人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、この部屋に住む81歳の男性と80代の女性の夫婦と