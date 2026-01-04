トロット（韓国の演歌）歌手スクヘンを巡る不倫疑惑が広がるなか、法曹界では「法的にはスクヘンが不利に解釈される可能性が高い」という慎重だが冷静な分析が相次いでいる。【画像】防犯カメラが捉えたスクヘン不倫現場今回の議論は、去る12月29日、JTBC『事件班長』（原題）を通じて、2人の子供を持つ40代女性の情報提供が公開されたことで始まった。情報提供者は夫が有名な女性歌手と不適切な関係を結んで、家を出て別居したと