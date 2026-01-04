作品の広がり方に変化が生まれた2025年の潮流はさらに強化。日本の音楽がより世界へと広がっていくフェーズにも注目を。識者のみなさんに聞く2026年の次なるトレンド「ENTERTAINMENT」編です。2025年は『国宝』の大ヒットが話題を呼んだ邦画界。作品の宣伝方法や作り手のあり方に変化の波が到来、その結果、ヒット作の傾向にも変化が訪れているとnoteプロデューサー・徳力基彦さん。その流れは、2026年も続いていきそう。「2025年