居庸関長城で行われた新年を祝うカウントダウンイベント。（２０２５年１２月３１日、北京＝新華社配信）【新華社北京1月4日】中国北京市文化・観光局は3日、元旦連休期間（1月1〜3日）に同市が受け入れた観光客が延べ880万8千人、観光消費額が109億7千万元（1元＝約22円）だったと明らかにした。観光スポットの観光客受入数上位10カ所は王府井、オリンピック公園、西単、亮馬河国際風情水岸、天安門地区、前門大街、南鑼鼓巷