ベネズエラで軍事作戦を行ったトランプ大統領の狙いについて、ワシントン支局から中継です。トランプ大統領は政権移行の間、アメリカがベネズエラを運営すると表明するなど、攻撃の本来の狙いはマドゥロ政権の転覆といえます。トランプ大統領「我々は安全で適切かつ慎重な政権移行が実現するまで、ベネズエラを運営し続ける」トランプ大統領は麻薬密輸の罪などで起訴されたマドゥロ大統領に法の裁きを受けさせると主張し、軍事作戦