４日午前６時２０分頃、名古屋市中区錦の交差点で、横断歩道を歩いていた１０歳代とみられる男女２人が、乗用車にはねられた。２人は病院に搬送されたが、いずれも意識不明の重体。愛知県警中署が乗用車を運転していた名古屋市千種区、会社役員男性（６６）から事情を聞くなどして、事故原因などを調べている。現場は錦通の信号のある交差点だった。