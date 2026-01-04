アメリカのトランプ政権は3日、南米のベネズエラに対する軍事作戦を行い、マドゥロ大統領を拘束しました。身柄はアメリカに移送され、さきほど、ニューヨークの収容施設に到着しました。施設前から中継です。ニューヨークのブルックリン地区にあるメトロポリタン拘置所です。マドゥロ大統領を乗せた車列は、今から40分ほど前に施設に入りました。マドゥロ大統領を乗せた車列は、日本時間4日午前10時50分頃、武装した警察官らが警備