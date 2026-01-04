香取慎吾がMCを務める新レギュラー番組『しんごの🌱』（読売テレビ）が、2026年1月10日23時30分より放送。くるま（令和ロマン）が1月のマンスリーMCを担当する。 （関連：稲垣吾郎＆草磲剛＆香取慎吾、あえて地下へと潜っていく選択肢『ななにー』100回目放送で証明するスターの力） 本番組では、新たな“未来のヒット番組”を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能