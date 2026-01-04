J1アビスパ福岡は4日、DF金文賢（キム・ムンヒョン）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。韓国出身で23歳の金は185センチ、76キロの長身センターバック（CB）。セルビア2部のクラブから兵役を経て昨年九州リーグ「FC延岡AGATA」の練習生となり、アビスパ福岡に練習参加していた同年1月下旬に横浜FCとの練習試合で高パフォーマンスを発揮、1月末に加入した。5月のYBCルヴァン・カップ3回戦、J2富山戦でJリ