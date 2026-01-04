ヴィッセル神戸は１月４日、齊藤未月が京都サンガF.C.へ完全移籍すると発表した。湘南ベルマーレのアカデミーで育った齊藤は、2016年にプロ契約を締結。当時の者貴裁監督のもとで頭角を現わすと、その後はルビン・カザン（ロシア）とガンバ大阪を経て、23年に神戸に加入。すぐさま主力の座を勝ち取った。しかし、同年８月に全治約１年の大怪我。25年２月に復帰も、思うように出番を得られずにいたなか、同７月にᤉ