“はえ縄漁”による生マグロの水揚げ日本一として知られる和歌山県那智勝浦町で「マグロの初市」が行われました。漁船から引きあげられていく大きなマグロ。那智勝浦町にある勝浦地方卸売市場では４日早朝、本マグロやキハダマグロなどがずらりと並べられました。関係者で鏡開きと乾杯が行われた後、さっそく今年の「初市」が始まりました。（勝浦地方卸売市場太田直久市場長）「今年は去年より若干（漁獲量が）少なめで