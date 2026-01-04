関西空港では年末年始を海外で過ごした人たちの帰国がピークを迎えています。最大で９連休となったこの年末年始。国際線の到着口から大きなスーツケースと土産を持った人たちが次々と出てきます。関西空港の国際線の利用者数は前の年（２４年ー２５年）の９６％に当たる約７３万５０００人と見込まれていて、帰国のピークを迎えた４日は、１日で４万１６００人が帰国します。（オーストラリアから）「ウミガメと泳いだ。正