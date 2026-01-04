愛知県警察本部4日午前0時ごろ、愛知県津島市唐臼町四反田の平屋建て市営住宅で「かなり燃えている。早く来て」と近くに住む女性から110番があった。約2時間40分後に鎮火。火元の部屋から2人の遺体が見つかった。住民の職業不詳川野奠さん（81）と80代の妻と連絡が取れておらず、津島署が遺体の身元や出火原因を調べている。署によると、現場は平屋建ての住宅5部屋が連なり、火元を含む2部屋が全焼した。川野さんは妻と2人暮ら