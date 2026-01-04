４日午前０時頃、愛知県津島市唐臼町の市営住宅が燃えていると、付近の住民から１１０番があった。約２時間半後に鎮火したが、平屋の５軒棟続きのうち、２軒が全焼し、焼け跡から２人の遺体が見つかった。県警津島署の発表によると、住人の８０歳代夫婦と連絡がとれていない。同署が遺体の身元確認を進めている。