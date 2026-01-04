この記事では、「一流・二流・三流の違い」を、色気・人間関係・ファッション・聞き方・夜の所作など、あらゆる角度から浮き彫りにした『一流の男 二流の男 三流の男』(潮凪洋介/あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『どんな女性と付き合うか』。○どんな女性と付き合うか一流は、互いのビジネスと幸福度が向上する会話ができる相手を選ぶ二流は、最上級に好みの女性を選ぶ三流は、孤独を埋めるためにNOといわ