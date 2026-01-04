ドジャース大谷翔平投手（３１）のドジャース１年目は球団の「最高のデビューシーズン」として評価された。ＭＬＢ公式サイトはドジャースに加入した選手の歴代デビューシーズンのランキングを発表。大谷の２０２４年は２位に選出された。「大谷は当時史上最高額となる１０年総額７億ドル（約１０１５億円＝合意当時）の契約でドジャースに加入。すでにア・リーグで新人王、ＭＶＰを複数回受賞していたことから、デビューイヤーへ