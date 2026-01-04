愛知県警によると、4日午前0時ごろ、同県津島市の市営住宅が燃えていると近所の人から110番があり、火元の部屋から2人の遺体が見つかった。住人の80代夫婦と連絡が取れておらず、県警が遺体の身元などを調べている。