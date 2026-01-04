タレント小島瑠璃子（32）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。期間限定で茶をメインとしたレストランを開店することを発表した。小島は「1月19日〜31日の間、赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することになりました!」と報告し「経緯をお話させてください。なるべく簡潔にお話しようと努めますが、少し長くなることをお許しください」と続けた。「人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日