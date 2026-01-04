アメリカのトランプ政権が拘束した南米ベネズエラのマドゥロ大統領がニューヨーク州に移送され拘置所に入りました。現場から中継です。ブルックリン地区にある連邦拘置所の前にいます。国内外から多くのメディアが集まる中、マドゥロ大統領を乗せたとみられる車は先ほど、施設の中に入りました。3日早朝にアメリカからの大規模な攻撃を受け、妻とともに拘束されたマドゥロ大統領はアメリカ海軍の軍艦に乗せられた後、日本時間午前6