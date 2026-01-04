2026年中山の開幕レース「中山1R・3歳未勝利」は1番人気フュルスティン（牝＝加藤士、父ダノンキングリー）が押し切りV。好スタートから2番手でレースを進めると、直線入り口で先頭に立ち、最後は2馬身突き放した。鞍上の横山武は「前走は一気に距離を短縮して、ガラリ一変した。今日もスタートがまともなら勝負になると思っていた」と説明。その言葉通りのレース運びに「まずは新年一発目で勝てて良かった」と笑顔を見せた