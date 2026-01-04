奥さんが妊娠中なのに、不倫している旦那さんもいるようで？今回は、お腹の中の赤ちゃんが、不倫に気づかせてくれたエピソードをご紹介します。一人の時間を楽しんできたら？「臨月の頃、夫が『出産前に一人の時間を楽しんできたら？』『俺は家の中を掃除しておくから』と言ってくれたので、一人で外出することに。カフェでお茶したり買い物をしていたら、急にお腹が痛くなってきて。気のせいかと思って我慢してみたけど、痛みは