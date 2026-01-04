『ドリフに大挑戦』の公式SNSが更新され、Snow Manの宮舘涼太、深澤辰哉と、亀梨和也が“カリスマックスポーズ”を決めたオフショットが公開され、注目を集めている。 【画像】“カリスマックスポーズ”の宮舘涼太＆深澤辰哉＆亀梨和也ら／着物＆タキシード姿も披露した宮舘涼太＆深澤辰哉＆向井康二 『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』は、1月8日19時からフジテレビ系で放送される