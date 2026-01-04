元SKE48で女優の松井玲奈（34）が、3日放送のフジテレビ系「アベレー女〜比べたがるオンナたち」（午後11時50分）に出演。過去の交際についての夫との会話の様子を明かした。松井は24年にシンガー・ソングライター近藤晃央（39）と結婚。MCのハライチ澤部佑（39）が「しますか、ご主人と、前にお付き合いしていた人の話とか？」と質問すると、「私は聞きます、向こうの。どれくらい付き合ったの？とか。結構定期的に聞きます」と答