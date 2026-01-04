２６年の中央競馬がスタートした４日、中山競馬場のウイナーズサークルで「新春！大鏡開き」が開催され、柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー、丸山元気騎手（３５）＝美浦・根本、坂口智康（３５）＝美浦・尾形、伊藤工真（３５）＝美浦・金成、西村太一（３５）＝美浦・加藤征＝の５人の年男ジョッキーが参加した。現役最年長ジョッキーの柴田善は「みなさま、明けましておめでとうございます。今年も元気良くいいレースが見