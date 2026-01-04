【モデルプレス＝2026/01/04】タレントの平愛梨が1月3日、自身のInstagramを更新。家族のショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】サッカー日本代表の40歳妻「成長早い」新年に家族6人ショット公開◆平愛梨、家族ショット公開平は「2026年 明けましておめでとうございます」と新年の挨拶とともに家族全員が揃うショットを投稿。夫でサッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手が平の隣におり、4人の子どもは色違