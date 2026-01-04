新潟MFミゲル・シルヴェイラが退団かアルビレックス新潟のMFミゲル・シルヴェイラは母国ブラジルやヨーロッパへの復帰を望んでいるようだ。ブラジルメディア「tribunaonline」が報じた。現在22歳のミゲルはブラジルのフルミネンセでプロデビュー。昨年1月にロシア1部PFCソチから新潟へ加入した。Jリーグ1年目のシーズンは公式戦10試合出場で1得点だった。チームはJ2への降格が決まったなかで、ミゲルは1年で退団する可能性が