〈「契約結婚に近い」ゲイの夫とアセクシャル妻が、『恋愛感情』も『性的関係』もない“友情結婚”を選んだワケ〉から続く恋愛や性行為を伴わず、相互扶助などを目的とする結婚の形、「友情結婚」をする男女が少しずつ増えている。そうした夫婦の一つ、40代男性のカイトさんと30代女性のメイコさんは、互いにカイトさんはゲイ、メイコさんは他人に性的欲求を持ちにくいアセクシャルという性的マイノリティで、異性との性行為がで