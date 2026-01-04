「人生100年時代」ともいわれる一方で年金制度の先行きが危ぶまれる昨今、60歳や65歳での「リタイヤ」はもはや許されず、生涯働き続けることも視野に入れる必要がある。しかし、老境に入って体力が衰えていても従事できる仕事には、どんなものがあるのだろうか？【画像】いくら稼げる？ 63歳で日雇いゴミ収集員になった男性の収入事情これまでフリーライターとして活動してきた神舘和典さんが、60歳を超えて「人生で初めての就職