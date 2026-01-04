茨城県警察本部正面玄関茨城県取手市で2日に木造2階建ての住宅から出火する火災があり、県警は4日までに、この家の住人で、現場から発見された佐藤八箭男さん（89）と妻の智子さん（82）の夫婦2人が死亡したと明らかにした。県警によると、火災は2日午前11時55分ごろに発生。夫婦は一部焼損した2階の寝室で見つかり、病院へ搬送されたが、八箭男さんは2日に、智子さんは3日にそれぞれ死亡した。出火原因は電気製品の可能性があ